Alpi - Shapes & Colors, okul öncesi çocukların renk ve şekilleri öğrenmesine yardımcı olan eğitici uygulama/oyun. Çocukların görsel hafızalarını güçlendiren pek çok oyun sunan Alpi Şekil Oyunu, hem iPhone hem de iPad’e yüklenebiliyor ve ücretsiz!

Telefon/tablette çizgi film izleyen, oyun oynayan çocuğunuz için indirebileceğiniz eğitici - öğretici uygulamalardan. Çocukların görsel hafızalarını kullanarak şekilleri yerleştirmeye çalıştıkları Yapboz Oyunu, geometrik şekilleri (kare, üçgen, dörtgen ve diğerleri sevimli karakter formundalar) çizdikleri Çizme Oyunu, çocukların algılarını sağlamlaştıran Eğlence Oyunu ve kartları akıllarında tutarak hafızalarını güçlendirdikleri Hafıza Oyunu ile çocuklara renkleri ve geometrik şekilleri öğreten, rengarenk arayüze sahip bir uygulamadan bahsediyorum.

Alpi - Shapes & Colors Özellikleri: