Angry Birds Tennis, Red, Chuck, Bomb ve diğer Kızgın Kuşlar karakterlerinin yer aldığı tenis oyunu. Rovio’nun ilk olarak iOS platformunda indirmeye açtığı yeni mobil oyunu Angry Birds Tennis, hem çok oyunculu (multiplayer) hem de tek oyunculu mod içeriyor.

Angry Birds serisi mobilde en çok oynanan oyunlar arasında. Kızgın Kuşlar, son olarak tenis kortunda karşımıza çıkıyor. Serinin yeni oyununda birebir maçlara çıkıyoruz. Sevilen Angry Birds karakterlerinden takım kurarak gerçek oyunculara karşı mücadele ediyoruz. Rakiplerimiz her zaman olduğu gibi domuzcuklar. Online maç yapabildiğimiz gibi farklı oyun modlarında tekil de oynayabiliyoruz. Bu arada oyunun kontrolleri çok basit. Basit dokunuşlarla karakterimizi yönlendiriyoruz.

Angry Birds Tennis iOS Özellikleri