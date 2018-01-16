AO Tennis, Grand Slam tenis turnuvasının ilk karşılaşması Avustralya Açık’ın resmi oyunu. Her yıl Ocak ayında düzenlenen Australian Open (Avustralya Açık) tenis turnuvasını takip edenler arasında olun olmayın, tenis oyunlarını seviyorsanız kesinlikle indirmelisiniz. iOS platformunda da ücretsiz.

Kolay ve sezgisel kontrolleriyle iPhone’da da iPad’de de oynaması keyifli olan tenis oyunu AO Tennis (Australian Open Game), 2018 Avustralya Açık tenis turnuvasına katılan tüm tenisçileri barındırıyor. Karakterinizi yaratıp ya turnuvaya katılıyorsunuz ya da hızlı maça giriyorsunuz. Oyunun kontrol sistemini anlamak isteyenler için de training bölümü hazırlanmış.

Grafiklerini özellikle de oyuncu hareketlerini oldukça başarılı bulduğum tenis oyunu, iPhone X ile de tam uyumlu. iOS 7.0 ve üzeri tüm iPhone ve iPad’lerde oynanabilir olduğunu da belirteyim.