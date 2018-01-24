Arif Voice 216 uygulamasıyla iOS cihazlarınızdan Arif V 216 filminden en sevilen replikleri dinleyebilirsiniz.

Cem Yılmaz’ın senaryosunu yazdığı GORA filmi ve ardından gelen AROG filmi, milyonlarca kişi tarafından izlenmiş ve çok beğenilmişti. GORA’dan hatırladığımız Arif ve 216 karakterlerinin yer aldığı başka bir hikayeyi anlatan Arif V 216 filmi de, Ocak ayının ilk günlerinde vizyona girdi ve kısa sürede gişe rekoru kırmayı başardı. Filmde yer alan karakterlerin hafızalardan silinmeyen repliklerini sizlere sunan Arif Voice 216 uygulamasında, yüzlerce farklı sesi anında dinleyebilmeniz mümkün hale geliyor.