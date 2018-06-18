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Avoid The Circle 1.0 (ios)
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  4. Avoid The Circle - iOS için Arcade Oyunu

Avoid The Circle

1.0
ios
Avoid The Circle
ÜCRETSİZ
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Avoid The Circle 1 - 1
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Murat İşçi
Murat İşçi -
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Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu

Avoid The Circle, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir mobil beceri oyunudur. Birbirinden zorlu bölümleri tamamlamanız gereken oyunda reflekslerinizi sınıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil oyun olan Avoid The Circle, reflekslerinizi kullanıp dairenin içerisini doldurmaya çalıştığınız bir oyundur. Oyunda son derece dikkatli olmalı ve en uygun zamanda ekrana dokunmalısınız. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken ekrana dokunmak. Oyunda ilerlemek için çemberleri dairenin içerisine yerleştiriyor ve engelleri de aşmaya çalışıyorsunuz. Basit ve etkili bir oyun olarak nitelendirebileceğim Avoid The Circle mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda onlarca farklı bölüm yer alıyor.

Avoid The Circle oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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