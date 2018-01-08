Awesome Arena, 8 oyuncuyu içine alan arenalar sunan aksiyon yüklü FPS oyunu. iPhone ve iPad’de ücretsiz oynayabileceğiniz 1GB altı birinci şahıs nişancı oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.

Beta aşamasında Deathmatch ve Team Deathmatch modlarını sunan FPS oyununda paralı askerleri yönetiyorsunuz. Hem görünümlerini, hem yeteneklerini, hem de silahlarını geliştirebildiğiniz askerlerinizle en fazla 8 oyuncuyu alan arenalarda savaşa giriyorsunuz. Savaşlar süre sınırlı ve ya kırmızı ya da mavi takım tarafında oluyorsunuz. Bireysel veya takım halinde ilerleme şansına sahipsiniz.

Awesome Arena Özellikleri: