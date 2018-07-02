Badminton Stars, mobil platformda karşılaştığım en hızlı raket sporları oyunu. Tek dokunuş basit kontrol sistemiyle her yerde rahatça oynayabileceğiniz tenis benzeri mobil oyunda maçları almak için odaklanma gücünüzü ve reflekslerinizi açığa çıkarmanız gerekiyor. Grafikler biraz küçüklere hitap ediyor lakin oynanış son derece keyifli! Zaman geçirmelik oyunlar arasına alınabilir.

Son derece hızlı, enerjik, maç yapma arzusuyla yanıp tutuşan genç sporcuların yer aldığı eğlence dozu yüksek badminton oyunu Badminton Stars. iOS tarafında da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiren spor oyunu, mahalleler arasında başlayan ulusal şampiyonlukla sonlanan derin bir kariyer modun yanında turnuvalar içeriyor. Oynayış tarzınıza uygun oyuncu profili yaratabiliyorsunuz. Maç aldıkça hem oyuncunuz hem de oyuncunun evi için özelleştirme seçeneklerinin kilidi açılıyor.