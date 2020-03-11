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Ball Action 1.0. (ios)
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  4. Ball Action - iOS için Aksiyon Oyunu

Ball Action

1.0.
ios
Ball Action
ÜCRETSİZ
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Aksiyon ve macera dolu bir oyun

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Ball Action, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Kıyasıya mücadele edip rakiplerinizi alt etmeye çalıştığınız bir oyun olan Ball Action oyununda zevkli zaman geçirebiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz oyunda aksiyon ve maceraya doyuyorsunuz. Zorlu bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda oyun alanından aşağı düşmemek için mücadele ediyorsunuz. Diğer topları aşağı iterek de şampiyon olmaya çalışıyorsunuz.

Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız eğer büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi de söyleyebilirim.

Ball Action oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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