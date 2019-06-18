Google Play’de 2017’nin En İyi oyunları arasında yer alan BanG Dream Girls Band Party ücretsiz bir mobil müzik oyunudur. Basit kontrollerin ve heyecan verici oynanışın yer aldığı yapımda eğlenceli bir atmosfer bizleri bekliyor olacak.

100’den fazla şarkının ritmine dokunacağımız oyunda her şarkı için 4 farklı seviye arasından seçimler yapacak ve eğlence dolu anlar yaşayacağuz. Mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından eğlenceli bir şekilde oynanan yapım, hem Android hem de İOS platformunda ücretsiz olarak oynanıyor.

Google Play üzerinde mobil oyuncular tarafından 4.7 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan yapım, milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

Yapım anime türünde bir oyun olarak karşımıza çıktı.