Baseball Fury, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda reflekslerinizi sınıyor ve keyifli zaman geçirebiliyorsunuz. Beyzbol oynamayı sevenlerin yakından ilgilenebileceğini düşündüğüm oyunda birbirinden zorlu bölümleri geçiyor ve puanlar kazanarak ilerliyorsunuz. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda eşsiz bir atmosfer yer alıyor. Heyecan verici atmosferiyle de ön plana çıkan oyunda aynı zamanda kolay kontroller de yer alıyor. Bağımlılık yapıcı etksiiyle de dikkatleri üzerine çeken Baseball Fury oyununda zengin içerikler bulunuyor.

Baseball Fury oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.