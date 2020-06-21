Mobil spor oyunları arasında yer alan ve tamamen oynaması ücretsiz olarak piyasaya sürülen Basketball Showdown 2 basketbol severlere eğlenceli anlar sunuyor.

Android ve iOS platformunda oyunculara eğlenceli dakikalar sunacak olan yapım da birbirinden farklı lig maçları, kupa maçları ve haftalık turnuvalar da yer alacak.

Herhangi bir ek ücret istemeyen yapım tamamen oynaması ücretsiz olarak basketbol severleri bir araya getirecek.

Günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım, zengin içeriğinin yanı sıra ses ve görsel efektleri eşliğinde gerçekçi ve bir o kadar da enfes bir basketbol deneyimi sunuyor.

Ultra gerçekçi fizik kurallarının yer aldığı ifade edilen oyun düzenli olarak aldığı güncellemeler ile oyuncularına yepyeni içerikleri deneyimleme fırsatı sunuyor.