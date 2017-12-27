Battle Beat, canavarları öldürerek ilerlediğiniz arcade ritim oyunu. Görsel açıdan “daha iyi olabilirdi” dedirten oyunda canavarlarla tek başınıza savaşıyorsunuz. Yardımcınız olmadığı gibi kılıçtan başka bir silah da kullanamıyorsunuz.

Görsellikten ziyade oynanışa önem veren bir mobil oyuncu olarak canavarlı oyunları seviyorsanız, gittikçe güçlenen, vahşileşen canavarlarla yüz yüze savaşma fırsatı veren bu oyunu oynamanızı isterim. Basit mekanikler üzerine kurulu ancak oynadıkça oynamak istiyorsunuz. Bölümleri geçmek için tek yapmanız gereken; karşınızda duran yaratık veya yaratıkları ait oldukları yere yani cehenneme sürmek.

Oyunda savaştıkça karakteriniz güçleniyor ve yeni kılıçların kilidi açılıyor. Unutmadan, sonsuz oynanış hakim. Hiç bitmeyen oyunları sevmiyorsanız boşuna iPhone/iPad’inize indirmeyin.