Battlelands Royale, PUBG, Fortnite ve daha onlarca multiplayer battle royale oyunundan biri. Ufak boyutlu olması, hıza odaklı oynanış sunmasıyla benzerlerinden ayrılan oyunda 32 oyuncu mücadele ediyor ve karşılaşmalar en fazla 5 dakikada tamamlanıyor. Hızlı tempolu savaş oyunlarını seviyorsanız, tavsiye ederim. iOS tarafında da ücretsiz ve sadece 190MB yer kaplıyor.

Mobilde ücretsiz indirilebilir birçok battle royale oyunu mevcut ancak çoğunluğunda karakterleri kontrol etmek, silah değişimi yapmak için özel çaba sarf ediyorsunuz. Beklemeler de bonusu oluyor. Battlelands Royale, hıza odaklanıyor. Beklemeden direkt aksiyona giriyorsunuz. Arenada sizinle beraber en fazla 32 oyuncu bulunuyor. Haritalar olabildiğince detaylı. Tek başınıza ilerlemek veya takım oluşturmak size kalmış. 5 dakika içerisinde rakiplerinizin işini bitirmeniz gerekiyor. Oyunda sadece nereden çıkacakları belli olmayan düşmanlara karşı değil, fırtınaya yakalanmamak için de mücadele ediyorsunuz. Fırtına, oyun alanını gittikçe daraltarak aksiyon dozunu artırıyor.