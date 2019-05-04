Esrarengiz bir kasabada gerçekleşen sır dolu olayları araştırabileceğiniz ve kayıp nesneleri bularak gizemleri çözebileceğiniz Beast of Lycan Isle CE, binlerce oyun severin vazgeçilmezi olan kaliteli bir oyundur.

Ürpertici mekanları ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, esrarengiz olayları araştırarak kasabada neler olduğunu bulmak ve kayıp objeleri bularak görevleri tamamlamaktır. Kasabadaki insanların davranışlarındaki garipliğin ve gerçekleşen gizemli olayların nedenini bulmak için kolları sıvamalı ve dedektif rolüne bürünmelisiniz. Çeşitli bulmaca ve yapboz oyunları oynayarak ipuçları toplayabilir ve gizli nesnelerin izini sürebilirsiniz. Maceraya doyabileceğiniz ve sürükleyici bölümleri sayesinde bağımlısı olabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde onlarca farklı mekan ve her mekanda sayısız ipucu yer almaktadır. Çeşitli bulmaca ve eşleştirme oyunları oynayarak ihtiyacınız olan ipuçlarına ulaşabilirsiniz. Bu sayede gizli nesneleri bulabilir ve seviye atlayarak yeni yerler keşfedebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile oyunculara hizmet veren Beast of Lycan Isle CE, klasik oyunlar arasında bulunan benzersiz bir oyundur.