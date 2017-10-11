Beat Smoking (Sigarayı Bırakın), zararlarına bilmenize rağmen sigarayı bırakamıyorsanız tavsiye edeceğim uygulamaların başında geliyor. Günden güne vücudu bitiren sigaradan vazgeçemeyenler arasındaysanız Türkçe dil desteğiyle gelen bu iPhone/iPad uygulamasına kesinlikle göz atın derim. Diğer sigara bıraktırma uygulamalarından oldukça farklı.

Zararları saymakla bitmeyen, paketinin üstünde de büyük yazı tipiyle uyarı içermesine rağmen tüketilen maddelerden biri sigara. Vücuttaki etkisini bilmenize karşın siz de bu illeti bırakamıyorsanız Beat Smoking (Sigarayı Bırakın) uygulamasını denemenizi isterim. Dumansız, sağlıklı bir hayata merhaba demek istiyorsanız bu uygulamayla tanışmalısınız. Uygulamanın işleyişi şu şekilde; Vücutta nikotin reseptörlerinin alarm vermesiyle başlayan sigara içme isteğini durdurmuyor ancak kesinlikle nikotin almanız gerektiğini düşündüğünüz anda size öneriler sunarak sigara içme isteğinizi azaltıyor. Nikotin atağı yaşadığınız anda sigara içmek yerine yapabileceklerinizi (oyun oynamak, bir şeyler yudumlamak gibi) söylüyor.

Sigarayı azaltarak bırakmak isteyenlerle hemen bırakabilirim düşüncesinde olanların kullanabileceği sigara bırakmaya yardımcı uygulama Beat Smoking (Sigarayı Bırakın), tamamen ücretsiz.