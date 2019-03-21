Ben Demiştim Fal, iPhone için ücretsiz kahve falı uygulaması. Fotoğraf çekip fal baktırmak için kullanabilecek en iyi iOS uygulamalardan biri. Diğer telefondan kahve falı baktırma uygulamalarından farklı olarak falınız kendinizle ilgili verdiğiniz bilgilere göre size ve burcunuza özel olarak yorumlanıyor. Kişi fotoğrafı paylaşarak da istediğiniz bir kişinin hakkınızda ne düşündüğünü (DuruGörü ile yorum yapan Pelin'den) öğrenebiliyorsunuz.

Ücretsiz fal bakma, fal baktırma uygulaması denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olmasa da popüler bir uygulama Ben Demiştim Fal. Klasik olarak kahve fincanının ve tabağının fotoğraflarını telefonunuzla çekip gönderiyorsunuz. Falınız size özel yorumlanıyor. Sadece fincanda çıkanlar değil, burç ve astroloji özellikleriniz de dahil edilerek yorumunuz ister yazılı ister sesli olarak gönderiliyor. 24 saatte bir ücretsiz kahve falı hakkı ile falınıza ücretsiz olarak baktırabildiğiniz gibi kredinizi kullanarak dilediğiniz bir zaman istediğiniz bir falcıya da baktırabiliyorsunuz.