Genel anlamda bir boks oyunu olan Big Shot Boxing, sizi zorlu boks dünyasına sokuyor. Dünyanın dört bir yanından gelen rakiplerinizi yenin ve boks kariyerinize madalyalar ekleyin. Tüm bunları yaparken boks dünyasına adınızı altın harflerle kazıyın. Bu büyük rüya aslında çok uzakta değil, tamemen sizin elinizin altında.

En iyiler listesine tırmanmak tabiki kolay olmayacak ancak siz de hemen pes etmemelisiniz. Antrenörünüzü dinlemeli ve onun taktiklerini yerine getirmelisiniz. Ringdeki başarılarınızı hızla arttırmalı ve boks dünyasına giriş yapmalısınız. 2 boyutlu olan Big Shot Boxing'te temel amacınız: kariyerinizi başarılı bir şekilde sonlandırmak.

Oyunda 2 vuruş stili ve bir de savunma stili bulunuyor. Bunları kullanarak maçlarda rakibinizi alt edebilecek misiniz? Ayrıca çeşitli müsabakalarda boy gösterecek ve turnuvalarda birinci gelmek için dövüşeceksiniz. Kendi dövüş stiliniz yaratın ve rakibinizi yenin. Tüm dünyada ilgiyle takip edilen boks sporunun bir savaşcısı da neden siz olmayasınız?