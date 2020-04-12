Bleach: Immortal Soul

Herkesin beklediği an sonunda geldi, Soul Pager'ınız çalıyor: Soul Society'deki heyecan verici maceraya başlayın. Orijinal hikaye, muhteşem özel savaş efektleri ve gerçekçi karakter ayarları! Soul Reapers'ınızı çeşitli yöntemlerle yükselterek ve geliştirerek takımınızı oluşturun.

Serinin her karakterini topla: Kendi stratejilerinizi oluşturmak için karıştırın ve eşleştirin. Zodyak Şövalyeleri'nde zayıflar bile güçlülerin üstesinden gelebilir!, çok çeşitli ilgi çekici oyun modlarını deneyin. Bleach evreninden en sevdiğin karakterleri kullanarak yeni bir takım kur.

En sevdiğin kahramanlar ve kötü adamlar burada. Durdurulamaz Pegasus Seiya, Andromeda Shun, Hayaletler ve hatta Tanrıça Athena'nın kendisi olsun: Hepsi onları savaşa çağırmanızı bekliyor.