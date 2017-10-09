Rodeo keyfi
Blocky Bronco, iPhone ve iPad’de oynanabilen rodeo oyunu. Her yaştan mobil oyuncuyu kendisine çekmeyi başaran yarışma ve spor oyununda kızgın hayvanlar üzerinde ne kadar uzun süre durursanız seyirciler de o denli coşuyor. Tamamen ücretsiz indirilmeye açılan oyunu oynamanızı isterim.
Oyunda başta boğa olmak üzere birçok hayvanın üzerinde eyersiz durmaya çalışıyorsunuz. Üzerine bindiğiniz hayvanlar gerçek değil; yarışmayı hazırlayanların kontrolünde olan rodeo makinesi. Rodeo makinesinin üzerinden kendinizi atmamak, düşmemek için yapmanız gerekense çemberin belli noktalarında dokunuşlar yapmak. Zamanında dokunmaz, geç veya erken dokunursanız makine üzerinden atılıyorsunuz.
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