Blocky Bronco, iPhone ve iPad’de oynanabilen rodeo oyunu. Her yaştan mobil oyuncuyu kendisine çekmeyi başaran yarışma ve spor oyununda kızgın hayvanlar üzerinde ne kadar uzun süre durursanız seyirciler de o denli coşuyor. Tamamen ücretsiz indirilmeye açılan oyunu oynamanızı isterim.

Oyunda başta boğa olmak üzere birçok hayvanın üzerinde eyersiz durmaya çalışıyorsunuz. Üzerine bindiğiniz hayvanlar gerçek değil; yarışmayı hazırlayanların kontrolünde olan rodeo makinesi. Rodeo makinesinin üzerinden kendinizi atmamak, düşmemek için yapmanız gerekense çemberin belli noktalarında dokunuşlar yapmak. Zamanında dokunmaz, geç veya erken dokunursanız makine üzerinden atılıyorsunuz.