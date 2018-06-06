İlginç şekillere sahip ve sonsuz renkli Bloons birlikleri Monkey Town'ı istila ediyor. Onları yalnızca Supermonkey öldürür ve önlerini kesebilir! En güçlü silahları kuşan ve daha önce görülmemiş Super Monkey'lerin kilidini aç. Daha sonra tüm bloons'ları patlatıp yaşadığın bölgeyi kurtar. Bu zorlu maceraya hazır mısın?

Artık düşmanlarla yüzleşme vakti geldi. Helyum Tepelerindeki düşmanlar ve Görkemi Bloons'lar seni bekliyor. En zorlu 6 seviyede ustalaşmalı ve en büyük düşmanın Patron Bloon'u yenmek için tüm yeteneklere ihtiyacın olacağını unutmamalısınız. Bu zorlu macerada başarılı olmayı sağlayan Supermonkey'ler düşmanlarına günlerini göstermiş olacakken, başarısızlar ise düşmanlarına yenik sayılacak ve şehirleri ellerinden gidecek.

Kıyamet Eldivenleri, Yan Yumruk Atışı ve Yeti gibi destansı güçler dahil 90'dan fazla silahın yer aldığı oyunda aksiyon hiç bitmiyor. 50 seviyenin yer aldığı Bloons Supermonkey 2'de düşmanlarınızı patlatın ve köyünüzü istilacılardan kurtarın.