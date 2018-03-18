Bold Moves, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir kelime ve eşleştirme oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zevkli bölümlere sahip olan oyunda gizli kelimeleri açığa çıkarmak için mücadele veriyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkan Bold Moves, beğenerek oynayabileceğiniz bir mobil oyundur. Gizli kelimeleri açığa çıkarmanız gereken oyunda renkli şekerleri eşleştirerek harfleri buluyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı kombinasyon uygulayarak bölümleri kısa sürede bitirmeli ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Hepsi birbirinden zorlu 350 bölüme sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Kelime ve eşleştirme oyunlarını seviyorsanız Bold Moves tam size göre bir oyun diyebilirim. Bold Moves'u sakın kaçırmayın.

Bold Moves oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.