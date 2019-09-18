Bookself, ücretsiz e-kitap ve sesli kitap uygulamaları arasında. Farklı kategoride kitapları ücretsiz okumak dışında diğer okuyucularla sohbet edip yeni kitap ve yazarları keşfedebileceğiniz harika bir uygulama. Tamamıyla ücretsiz kitap okuma uygulaması arıyorsanız, tavsiye ederim.

E-kitap, kitap taşıma derdinden kurtaran, gittiğimiz her yerde istediğimiz kitabı açıp okumamızı sağlayan harika bir şey. Sesli kitaplar da kitap okuma fırsatı bulamadığımız zamanlarda dinleyerek kitabı bitirmemizi sağlayan bir diğer güzel şey. Bookself de e-kitap ve sesli kitapları bir araya getiren müthiş bir mobil uygulama. Uygulama içerisinde ücretsiz erişip cihazınız üzerinden okuyabileceğiniz birçok kitap mevcut. Hangi kitabı okuyacağınıza karar veremiyor musunuz? Dünya genelinde okuyucuların profillerine göz atın, onlarla sohbet edin, kitap önerileri alın.

Ücretsiz erişilebilir kütüphanesinin yanında sosyal özellikleriyle dikkat çeken Bookself’in tek eksik yanı; Türkçe kitaplar bulundurmaması. İngilizcenizi geliştirmek istiyor veya İngilizce kitaplar okuyorsanız tam size göre.