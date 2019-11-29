Boost Jump

Düzinelerce arabanın ve karakterin kilidini açıp uzaya Yüksel. Bu oyunda kararlı olmalı ve adım adım gelmiş geçmiş en iyi sıçrayıcı haline gelmelisin. Bu bağımlılık yapan mesafe oyununda, ışık hızına ulaşana kadar yeni toprakları ve gezegenleri keşfet.

Yerçekimine meydan okuyan dünyalar, kilidi açılabilir çılgın arabalar, harika güçler ve bol aksiyon seni bekliyor. Şık bir polis arabası, bir otobüs, bir tank ve bir canavar kamyonet dahil 10’dan fazla çılgın arabanın kilidini aç ve bunları yükselt. Şov yapmak ister misin? 16 farklı gücün ve çeşitli dış görünümlerinin kilidini açmak için görevleri tamamla ve aracını yükselt.

Unutma, bu oyun sadece araba sürmekle sınırlı değil. Akrobasi yapmak başarının sırrıdır. Yaptığın her akrobasi, turbonu artırır, böylece sınır puanını geçerek zafere ulaşabilirsin. Turbo kazanmak için epik akrobasiler yap ve zaferi kendi yönteminle kazan.



