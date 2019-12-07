Bouncing Buddies, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu ve eğlenceli bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir oyun olarak dikkat çeken Bouncing Buddies, zorlu parkularda mücadele verdiğniiz bir oyundur. Müzik ile oynanan oyunda son derece dikkatli olmalı ve tüm engellerin üstesinden gelmelisiniz. Eğlenceli bir deneyim sunan oyunda bağımlılık yapıcı bir atmosfer yer almakta. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Bouncing Buddies oyunu sizleri bekliyor. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Bouncing Buddies oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.