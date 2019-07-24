Bouncy Hills, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil arcade oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil arcade oyunu olarak dikkat çeken Bouncy Hills, reflekslerinizi kullanıp zorlu bölümleri tamamlamak için mücadele etmeniz gereken bir oyundur. Oyunda bir tavuğu kontrol ediyor ve engelleri geçerek parkurları tamamlamaya çalışıyorsunuz. Yepyeni kurgusu ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken bir mobil oyun olan Bouncy Hills, aynı zamanda becerilerinizi ve reflekslerinizi konuşturabileceğiniz bir oyundur. Renkli grafikleriyle de eşsiz bir atmosfer sunan oyunda harika görseller bulunuyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Bouncy Hills sizleri bekliyor.

Bouncy Hills oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.