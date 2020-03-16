Bowling Crew, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bowling oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir bowling oyunu olarak dikkat çeken Bowling Crew oyununda binlerce oyuncuya meydan okuyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan oyunda bowling yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte bowling oynayıp zevkli zaman geçirebileceğiniz bir mobil bowling oyunudur. Bowling oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda yeteneklerinizi sergileyebiliyorsunuz.

Gerçek zamanlı mücadelelere dahil olabileceğiniz oyunda binlerce oyuncuya da meydan okuyabiliyorsunuz. Farklı bowling toplarının kilitlerini açarak daha renkli bir deneyim de yaşayabileceğiniz Bowling Crew oyununu mutlaka denemelisiniz.

Bowling Crew oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.