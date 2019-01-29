BOWMAX, post apokaliptik dünyada geçen online multiplayer oyun. Zırhlı, silahlarla donatılmış araçlardaki düşmanları indirmeye çalıştığınız aksiyon dolu bu mobil oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Mad Max film - oyununu hatırlatan oyun, atıcılık oyunları arasında en iyisi.

Mini Golf King oyununun yapımcıları tarafından hazırlanan çok oyunculu aksiyon oyunu BOWMAX’da sadece 3’e 3 savaş modu yer alıyor. Ne tek oyunculu hikaye modu, ne etkinlikler, ne de boss mücadeleleri… Dünya genelinde oyuncularla 3’e 3 takım kurarak kapışıyorsunuz. Hızla seyreden araç üzerindeki düşmanları öldürmeye çalışıyorsunuz. Oyunun adından dolayı sadece yaylı silahlar kullanabileceğinizi düşünebilirsiniz lakin değil; favori silahım baltadan topuza çok çeşitli silahlar mevcut. Silah bolluğu araç ve zırhlara da yansımış. Arenaların da değiştiğini belirtmek gerek.

BOWMAX Özellikleri: