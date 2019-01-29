Mad Max havasında online multiplayer oyun
BOWMAX, post apokaliptik dünyada geçen online multiplayer oyun. Zırhlı, silahlarla donatılmış araçlardaki düşmanları indirmeye çalıştığınız aksiyon dolu bu mobil oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Mad Max film - oyununu hatırlatan oyun, atıcılık oyunları arasında en iyisi.
Mini Golf King oyununun yapımcıları tarafından hazırlanan çok oyunculu aksiyon oyunu BOWMAX’da sadece 3’e 3 savaş modu yer alıyor. Ne tek oyunculu hikaye modu, ne etkinlikler, ne de boss mücadeleleri… Dünya genelinde oyuncularla 3’e 3 takım kurarak kapışıyorsunuz. Hızla seyreden araç üzerindeki düşmanları öldürmeye çalışıyorsunuz. Oyunun adından dolayı sadece yaylı silahlar kullanabileceğinizi düşünebilirsiniz lakin değil; favori silahım baltadan topuza çok çeşitli silahlar mevcut. Silah bolluğu araç ve zırhlara da yansımış. Arenaların da değiştiğini belirtmek gerek.
BOWMAX Özellikleri:
- Dünya genelinde oyuncularla canlı 3’e 3 oynayın.
- Silahlarınızı değiştirin, yenileyin, aracınıza zırhlar satın alın.
- Yeni ekipman ve yükseltmeler kutularda sizi bekliyor.
- Haftalık liglerde mücadele ederek ödüller ve bonuslar kazanın.
- Kolay kontrol sistemiyle tüm cihazlarda keyifle oynayın.
- Facebook hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla hediye alışverişinde bulunun.
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