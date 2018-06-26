Boxing Star, animasyon filmi stili grafiklere sahip ücretsiz boks oyunu. Boksa yıllarını vermiş profesyonel seviyede boksörlerin yanı sıra boksa yeni başlayan, kendini geliştirmek isteyen güçlü sporcuların da yer aldığı boks oyununda uzun bir kariyer sizi bekliyor.

Sokaklarda dövüşerek başladığınız, ringlerde devam ettiğiniz uzun soluklu bir boks oyunu Boxing Star. Gerçek boksörler yerine boksa meraklı kadın - erkek onlarca fit kişi bulunuyor. Bunlar arasından seçiminizi yaparak ilk maçınıza çıkıyorsunuz. Başlangıçtaki boksörler tek yumrukla nakavt edilebiliyor lakin maç kazandıkça ünleniyor, daha bilindik boksörlerle ringe çıkmaya başlıyorsunuz. Her maç sonrası vuruş gücünüzü artıran yeni eldivenlerin kilidi açılıyor lakin maçları almak için bu yeterli olmuyor. Antrenmanlara katılarak güç, hız ve savunmanızı geliştirmeniz gerekiyor.

Boxing Star Özellikleri: