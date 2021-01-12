BtcTurk Pro, Bitcoin ve diğer kriptopara alım satım uygulamalarından biri. BtcTurk Pro mobil uygulaması üzerinden 15 dakikada hesabınızı oluşturarak Bitcoin ve kriptopara fiyatlarını ve tüm varlıklarınızı detaylı takip etme, kriptopara alım satım işlemi yapma, Türk Lirası ve kriptopara yatırma ve çekme işlemlerini yapma, hesap ve kullanıcı hareketlerinizi emir geçmişinizi inceleme ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

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15 dakikada başlayın: Hızlıca hesap oluşturarak, TL yatırarak, hızlı ve güvenli bir şekilde Bitcoin BTC ve diğer kriptoparaları alıp satabilirsiniz. Transfer ücreti ödemeniz gerekmez.

Güvenlik: 2 aşamalı doğrulama (2FA) ve size özel PIN kodu ile kriptopara çekimlerinizde ek güvenlik önlemi sunulur. 2 aşamalı doğrulama tercihinizi değiştirebilir, PIN kodunuzu oluşturabilir, güncelleyebilir veya iptal edebilirsiniz.

Fiyatlar: Bitcoin ve kriptopara fiyatlarını anlık olarak izleyebilirsiniz.

Varlıklarım: Türk Lirası, Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tether, Stellar Lumens varlıklarınızı toplam ve kullanılabilir bakiye olarak görüntüleyebilir, hesabınızdaki tüm kriptoparaların miktarını ve yaklaşık TL ve BTC karşılıklarını görebilirsiniz.

Alın satın: Piyasa, limit ve stop emir tiplerinde alış veya satış emri verebilirsiniz.

Yatırın çekin: TL ve kriptopara yatırma ve çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Hesap: Hesap bilgilerinize, hesabınızın onay durumuna ulaşabilirsiniz.

Alarm: Kullanıcı dostu arayüzü ile her yerde, her zaman güncel piyasa bilgileri, hesap hareketleri, gelişmiş alarm seçeneklerini takip edin.

Destek: Sorularınız için 7/24 destek veren ekibe [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.