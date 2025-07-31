Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz PTTBank, PTT'nin yeni mobil bankacılık uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Piyasaya yeni sürülen PTTBank, PTT'nin yeni banka uygulamasıdır. Dilediğiniz her an tüm özelliklerinden yararlanabileceğiniz PTTBank, kullanıcı dostu arayüzüyle karşımıza çıkıyor. Eğer siz de PTTBank müşterisiyseniz, hemen kullanmaya başlamalısınız.

Para transferi yapabilir, ödemelerinizi gerçekleştirebilir ve kartınızla ilgili tüm limit işlemlerini yönetebilirsiniz. Sade ve kullanışlı bir arayüz sunan PTTBank, HGS bakiye yükleme işleminden para transferlerine, fatura ödemelerinden araç hasar sorgulama işlemlerine kadar her türlü özelliğe sahiptir.

Eğer PTTBank müşterisi değilseniz, hemen hesabınızı açabilir ve kart başvurusu yapabilirsiniz. Halihazırda bulunan başvurularınızı takip edin, kartlarınızın ayarlarını değiştirin ve limitini istediğiniz gibi belirleyin.

PTTBank İndir

Ana sayfada bulunan en yakın PTT sekmesi sayesinde size en yakın olan ATM'yi veya şubeyi görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, zorlandığınız anlarda kullanabileceğiniz bir canlı destek de mevcuttur.

Kişisel harcamalarınızı takip edin, döviz yatırımı yapın veya paranızı faizde bekletin. Bir mobil bankacılık uygulamasının yapabileceği her türlü şeyi kullanıcılara sunan PTTBank, araç işlemlerini de içerisinde barındırıyor. Trafik cezası, hasar, değişen parça, LPG tankı ve araç hakkında diğer detaylı sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Siz de PTTBank indirin ve tüm işlemlerinizi online bir şekilde halledin!

PTTBank Uygulaması Özellikleri