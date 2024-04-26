N Kolay
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 387
- DOSYA BOYUTU 130 MB
- Üretici Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
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Android kullanıcılarına yüzlerce kampanya ve özellik sunan N Kolay, basit arayüzü ve avantajlarıyla birlikte popüler bir dijital bankacılık uygulamasıdır.
N Kolay uygulaması ile Android cihazlarınızdan dijital bankacılık işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Aktif Bank’ın sunduğu N Kolay uygulaması, akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirebilmenizi sağlayan bir finans uygulaması olarak öne çıkıyor. Aktif Bank müşterisi olarak günlük yüksek getiri avantajları sunan N Kolay Bono hizmetinden faydalanabileceğiniz N Kolay uygulamasında, üyelik işlemlerinizi da kısa sürede tamamlayabilirsiniz.
Üyelik işleminin ardından diğer bankalardaki hesaplarınızdan EFT yaparak N Kolay Bono hizmetinden faydalanabileceğiniz N Kolay uygulamasında, bono işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bonolarınızın son 7 gün, 1 ay ve 1 yıllık dönemlerdeki bakiyelerini takip edebileceğiniz N Kolay uygulamasında, yatırım yapmadan önce getiri hesabı için hesaplama aracını kullanabilirsiniz.
Tüm EFT işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirmenize de olanak tanıyan N Kolay uygulamasını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
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N Kolay dijital bankacılık üzerinden nakit ihtiyaçlarınızı rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. 30 gün boyunca 10.000 TL'ye kadar nakit alabilir ve faizsiz bir şekilde geri ödeyebilirsiniz. Tüm bu işlemlerinizi kullanımı kolay arayüzüyle birlikte gerçekleştirebilir ve 7/24 bağlantıda kalabilirsiniz.
Ayrıca döviz hesaplarınızı kontrol edebilir, birikim yapabilir ve yatırım yapabilirsiniz. N Kolay, size en uygun piyasa koşullarını sunarak vade kazancınızı önceden bilir ve yatırım için en doğru bilgileri sizlere ulaştırır.
Ücretsiz bir şekilde EFT/FAST/Havale işlemlerinizi gerçekleştirebildiğiniz N Kolay uygulamasını indirin ve bankacılık işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştirin.
N Kolay
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 20
- DOSYA BOYUTU 73.4 MB
- Üretici Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
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N Kolay uygulaması üzerinden bono işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz mümkün.
N Kolay uygulaması, tüm bono işlemlerinizi iOS işletim sistemli cihazlarınızdan kolayca gerçekleştirme imkanı sunuyor.
Aktif Bank tarafından sunulan N Kolay uygulaması, bono işlemlerini iPhone ve iPad cihazlarınız üzerinden gerçekleştirebileceğiniz bir finans uygulaması. Aktif Bank müşterilerinin faydalanabileceği uygulamada, yatırım yapacağınız tutarlardan yüksek getiri elde edebileceğiniz N Kolay Bono hizmetinden yararlanabiliyorsunuz.
Uygulama üzerinden Aktif Bank müşterisi olduktan sonra hazır hale gelen N Kolay uygulamasında, diğer bankalardan EFT yaparak işlemlere başlayabiliyorsunuz. Yatırım yapmadan önce hesaplama aracını kullanarak getiri durumlarını hesaplayabileceğiniz N Kolay uygulamasında son 7 gün, 1 ay ve 1 yıllık dönemlerdeki bakiyelerinizi günlük olarak inceleyebiliyorsunuz. Diğer bankalara ücretsiz olarak EFT de yapabileceğiniz N Kolay uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.