Android kullanıcılarına yüzlerce kampanya ve özellik sunan N Kolay, basit arayüzü ve avantajlarıyla birlikte popüler bir dijital bankacılık uygulamasıdır.

Volkan Yılmaz - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

N Kolay uygulaması ile Android cihazlarınızdan dijital bankacılık işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Aktif Bank’ın sunduğu N Kolay uygulaması, akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirebilmenizi sağlayan bir finans uygulaması olarak öne çıkıyor. Aktif Bank müşterisi olarak günlük yüksek getiri avantajları sunan N Kolay Bono hizmetinden faydalanabileceğiniz N Kolay uygulamasında, üyelik işlemlerinizi da kısa sürede tamamlayabilirsiniz.

Üyelik işleminin ardından diğer bankalardaki hesaplarınızdan EFT yaparak N Kolay Bono hizmetinden faydalanabileceğiniz N Kolay uygulamasında, bono işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bonolarınızın son 7 gün, 1 ay ve 1 yıllık dönemlerdeki bakiyelerini takip edebileceğiniz N Kolay uygulamasında, yatırım yapmadan önce getiri hesabı için hesaplama aracını kullanabilirsiniz.

Tüm EFT işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirmenize de olanak tanıyan N Kolay uygulamasını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

N Kolay İndir

N Kolay dijital bankacılık üzerinden nakit ihtiyaçlarınızı rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. 30 gün boyunca 10.000 TL'ye kadar nakit alabilir ve faizsiz bir şekilde geri ödeyebilirsiniz. Tüm bu işlemlerinizi kullanımı kolay arayüzüyle birlikte gerçekleştirebilir ve 7/24 bağlantıda kalabilirsiniz.

Ayrıca döviz hesaplarınızı kontrol edebilir, birikim yapabilir ve yatırım yapabilirsiniz. N Kolay, size en uygun piyasa koşullarını sunarak vade kazancınızı önceden bilir ve yatırım için en doğru bilgileri sizlere ulaştırır.

Ücretsiz bir şekilde EFT/FAST/Havale işlemlerinizi gerçekleştirebildiğiniz N Kolay uygulamasını indirin ve bankacılık işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştirin.