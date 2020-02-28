Bubble Puzzle, topları renklerine göre ayırdığınız mobil bulmaca oyunu. Gayet kolay gözüken ancak oynamaya geçtiğinizde gerçek zorluk düzeyiyle tanıştığınız bulmaca oyunları vardır. Bubble Puzzle bunlardan biri. Yüzlerce bölümün bulunduğu oyun vakit geçirmek için birebir. Aktif internet bağlantısı da gerektirmiyor. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Top bulmaca oyunu Bubble Puzzle, eğlenceli bir oynanışa sahip. Tüm topları renklerine göre ayırıyorsunuz. Borularda (sayıları bölüme göre değişiyor) renkli toplar mevcut. Topları bir borudan alıp diğerine koyarak her boruda tek renk topun olmasını sağlıyorsunuz. Tüm borular tek renk olduğunda daha zorlu sonraki bölüme geçiyorsunuz. Hamlenizi geri alma, baştan başlama, yardım alma şansına sahipsiniz.

Bubble Puzzle iOS Oyunu Özellikleri