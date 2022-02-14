Kahoot ile mobil cihazınızda birbirinden farklı soruları çözebilir, eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil platformda eğitim oyunları kategorisinde yer alan Kahoot milyonlarca kullanıcıya ulaşmaya devam ediyor. Hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan başarılı oyun, kullanıcılara birbirinden eğlenceli aktiviteler sunuyor. Ülkemiz oyuncuları tarafından da sevilen oyunda, kullanıcılar kendi oyunlarını da oluşturup keyifli zaman geçirebiliyorlar.

Öncelikle Kahoot içerisinde birbirinden farklı aktivitelerin yer aldığını belirtelim. Quiz bazlı oyunlara ev sahipliği yapan oyun, evde, sokakta, metrobüs de kısaca her yerde oynanabilir bir yapıyı oyuncuların karşısına çıkarıyor. Rengarenk içerikleri ile hem eğitim hem de eğlence oyunu olarak adından söz ettiren Kahoot ücretsiz yapısı ile yüzleri güldürüyor.

Kahoot Özellikleri

Türkçe dahil olmak üzere farklı dil seçenekleri,

Farklı türde eğlenceli oyunlar,

Rengarenk bir oynanış,

Bilgi kartları,

Farklı tür de yarışmalar,

Türkçe dil desteğine ek olarak, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Brezilya Portekizcesi, Japonca, Felemenkçe, Lehçe ve Norveççe dil seçeneklerini de oyunculara sunan yapım sadece Android platformunda 50 milyondan fazla kez indirildi. Toplam da 100 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yaptığı bilinen yapım oynaması ücretsiz olarak piyasadaki yerini aldı. Aile, iş arkadaşları yada yakın arkadaşlar ile eğlenceli vakit geçirmek isteyen oyuncuların ilk aklına gelen oyunlardan bir tanesi olan Kahoot, quiz temalı oynanışı ile oyuncuları diğer bir yandan da bilgilendiriyor.

Oyuncular dilerlerse kendi quizlerini de oyun içerisinde oluşturabilir ve oyuna dahil edebilirler. Oyunculara pek çok işlevsel yarışma da sunuluyor. Oyuncular bu yarışmalarda arkadaşlarına karşı yarışabilir ve yeteneklerini sergileme fırsatı bulabilirler. Oyuncular kendi Kahootlarını oluşturabildikleri gibi kendi video ve resimleri de bu Kahootlara ekleyebilecek ve tadını çıkarabilecekler. Birbirinden farklı oyun türlerinin yer aldığı yapım içerisinde oyuncular dakikalar içerisinde kendi oyunlarını da oluşturabilecekler. Eğlencenin ve eğitimin iç içe karşımıza çıktığı yapım içerisinde ücretli içerikler de yer alıyor.

Kahoot İndir

Google Play ve App Store üzerinde Android ve iOS platformları için ücretsiz olarak yayınlanan Kahoot her geçen gün yeni oyuncuları bünyesine katmaya devam ediyor.