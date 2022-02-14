Kahoot
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 53.00 MB
- Üretici Kahoot
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Kahoot ile mobil cihazınızda birbirinden farklı soruları çözebilir, eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz.
Mobil platformda eğitim oyunları kategorisinde yer alan Kahoot milyonlarca kullanıcıya ulaşmaya devam ediyor. Hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan başarılı oyun, kullanıcılara birbirinden eğlenceli aktiviteler sunuyor. Ülkemiz oyuncuları tarafından da sevilen oyunda, kullanıcılar kendi oyunlarını da oluşturup keyifli zaman geçirebiliyorlar.
Öncelikle Kahoot içerisinde birbirinden farklı aktivitelerin yer aldığını belirtelim. Quiz bazlı oyunlara ev sahipliği yapan oyun, evde, sokakta, metrobüs de kısaca her yerde oynanabilir bir yapıyı oyuncuların karşısına çıkarıyor. Rengarenk içerikleri ile hem eğitim hem de eğlence oyunu olarak adından söz ettiren Kahoot ücretsiz yapısı ile yüzleri güldürüyor.
Kahoot Özellikleri
- Türkçe dahil olmak üzere farklı dil seçenekleri,
- Farklı türde eğlenceli oyunlar,
- Rengarenk bir oynanış,
- Bilgi kartları,
- Farklı tür de yarışmalar,
Türkçe dil desteğine ek olarak, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Brezilya Portekizcesi, Japonca, Felemenkçe, Lehçe ve Norveççe dil seçeneklerini de oyunculara sunan yapım sadece Android platformunda 50 milyondan fazla kez indirildi. Toplam da 100 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yaptığı bilinen yapım oynaması ücretsiz olarak piyasadaki yerini aldı. Aile, iş arkadaşları yada yakın arkadaşlar ile eğlenceli vakit geçirmek isteyen oyuncuların ilk aklına gelen oyunlardan bir tanesi olan Kahoot, quiz temalı oynanışı ile oyuncuları diğer bir yandan da bilgilendiriyor.
Oyuncular dilerlerse kendi quizlerini de oyun içerisinde oluşturabilir ve oyuna dahil edebilirler. Oyunculara pek çok işlevsel yarışma da sunuluyor. Oyuncular bu yarışmalarda arkadaşlarına karşı yarışabilir ve yeteneklerini sergileme fırsatı bulabilirler. Oyuncular kendi Kahootlarını oluşturabildikleri gibi kendi video ve resimleri de bu Kahootlara ekleyebilecek ve tadını çıkarabilecekler. Birbirinden farklı oyun türlerinin yer aldığı yapım içerisinde oyuncular dakikalar içerisinde kendi oyunlarını da oluşturabilecekler. Eğlencenin ve eğitimin iç içe karşımıza çıktığı yapım içerisinde ücretli içerikler de yer alıyor.
Kahoot İndir
Google Play ve App Store üzerinde Android ve iOS platformları için ücretsiz olarak yayınlanan Kahoot her geçen gün yeni oyuncuları bünyesine katmaya devam ediyor.
Kahoot
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 312.90 MB
- Üretici Kahoot
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Kahoot sayesinde iOS cihazınızda birbirinden farklı sorular çözebilecek ve keyifli vakit geçirebileceksiniz.
Mobil platformda hem eğlencen hem de bilgilenmek ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise Kahoot isimli eğlence oyununu oynamanızı tavsiye ederiz. Mobil platformda 100 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden başarılı yapım her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Ülkemiz oyuncuları tarafından da epey beğenilen başarılı oyun günümüzde Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak yer alıyor.
Mobil oyuncular tarafından adeta bir tutku haline gelen Kahoot quiz tabanlı bir eğlence oyunu olarak karşımıza çıktı. Rengarenk içerikleri ve sürükleyici oynanışı sayesinde ülkemizde ve dünya da milyonlarca oyuncuya ulaşarak büyük bir başarı elde eden oyun düzenli olarak güncellemeler de almaya devam ediyor.
Kahoot Özellikleri
- Ücretsiz
- Türkçe dahil olmak üzere farklı dil seçenekleri,
- Rengarenk içerikler,
- Basit bir oynanış atmosferi,
- Bilgi kartları ve çeşitli yarışmalar,
- Arkadaşlarla yarışma,
Mobil oyuncular tarafından beğenilen ve günümüzde Google Play ve App Store üzerinde her geçen gün yeni oyuncuları bünyesine dahil eden yapım ücretsiz yapısı ile de yüzleri güldürüyor. Oyun içerisinde birbirinden farklı aktiviteler yer alıyor. Bu aktiviteler arasında quiz temalı yarışmaların yanı sıra puzzle tarzında içerikler de yer alıyor. Yapımda Türkçe diline ek olarak farklı dil seçenekleri de yer alıyor. Bu dil seçenekleri İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Brezilya Portekizcesi, Japonca, Felemenkçe, Lehçe ve Norveççe olarak duyuruldu. Google Play üzerinde Android kullanıcıları tarafından 50 milyondan fazla kez indirilen yapım, iOS platformu oyuncuları tarafından da bir o kadar indirildi.
Kahoot İndir
Oynaması ücretsiz olarak mobil platform oyuncularına sunulan Kahoot oyunu, her geçen gün yeni oyunculara ulaşmaya devam ederken Google Play üzerinde de 4.7 olarak değerlendirildi. Rakiplerine nazaran daha geniş bir kitleye ulaşan yapım, başarılı gidişatını aldığı güncellemeler ile tasdiklemeye devam ediyor. Oyun düzenli olarak güncellemeler alarak içeriğini genişletiyor.