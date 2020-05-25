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Bullet Bender 1.0.4 (ios)
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  4. Bullet Bender - iOS için Aksiyon Oyunu

Bullet Bender

1.0.4
ios
Bullet Bender
ÜCRETSİZ
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Eğlenceli bir aksiyon oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Bullet Bender, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir oyundur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil aksiyon oyunu olarak ön plana çıkan Bullet Bender oyununda mermilere yön veriyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda renkli görseller ve sürükleyici atmosfer yer alıyor. Oyunda düşmanları yok ediyor ve bölümleri tamamalamaya çalışıyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim Bullet Bender oyununda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bullet Bender oyununu kaçırmayın.

Bullet Bender oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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