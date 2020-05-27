Bu eşsiz takım bazlı PvP taktiksel nişancı oyununda takımını zafere taşı. Benzersiz oyun stilleri ve yetenekleri olan onlarca farklı kahraman arasından seçim yap. Arkadaşlarınla birleşip bir strateji belirle ve savaş bittiğinde ayakta kalan son takım olun.

Bullet Echo vahşi yaratıklarla dolu tehlikeli bir dünya ve bu yaratıkların tek amacı peşinde oldukları her şeyi yok etmek. Tüm bu canavarlarla istila edilmiş zindanlarda, ormanlarda ve mağaralarda hayatta kalmana yardımcı olacak şeyse sadece içgüdülerin, tepkilerin ve benzersiz yeteneklerinin akıllıca bir birleşimidir.

Maceradan maceraya koş, çeşitli ganimetlerle kendini güçlendir, farklı yetenek kombinasyonlarını dene ve düşman dalgalarına karşı becerilerini test et. Eğer başarısız olursan bu seni bir sonraki denemende daha güçlü kılacak, sonuçta sen gerçek bir kahramansın. Şampiyonalara katıl, görevleri tamamla ve değerli kaynaklar elde et.