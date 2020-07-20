Şimdiye kadar gördüğünüz en modern ve dinamik atıcı oyununa hoş geldiniz. Karakterinizle hareket edin ve yüzlerce düşmana çılgınca ateş edin. Yeterince iyiyseniz, itfaiyenizi tetikleyebilir ve bir seferde düzinelerce ortadan kaldırabilirsiniz.

Senin görevin makineli tüfek kullanarak bu çatışmada savaşan çok sayıda düşmanın patlamasını sağlamaktır. Vuruş bölgesinde hareket etmek için baş parmağınızı kullanın ve mermi bittiğinde ateş etmek için hızlıca yeniden yükleyin.

Oyun, mermi atış becerilerinizi ve düşman bölgesinin kaosundaki aksiyonunuzu test edecek. Ayrıca dünyanın her yerindeki oyuncularla rekabet etme şansı veriyor. Daha kısa sürede daha fazla düşman öldürün ve sıralamada üst sıralara yerleşin.

Bullet Rush Android için geliştirilmiş basit aksiyon oyunudur.