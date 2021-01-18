Bundle, habere ulaşmanın en hızlı yolu; son dakika ve yerel haberleri takip etmek için en iyi uygulama.

Türkiye’nin en sevilen haber okuma uygulaması Bundle App, dünyanın her yerinden en iyi yayıncılarla birlikte çalışıyor. Tamindir, Hürriyet, Habertürk, Milliyet, Bloomberg, Business Insider, TechCrunch, Webrazzi, Euronews, BBC Türkçe, Sporx, Maçkolik vb. Türkiye’nin en önemli haber ve içerik sitelerini takip edebilirsiniz. Bundle haber uygulamasını iPhone, iPad ve Apple Watch’unuza yükleyebilirsiniz. Bundle Haber App Store’dan ücretsiz indirilebilir!

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Bundle, son dakika haberlerini ve en fazla sayıda haber ve içeriği okucularıyla buluşturan Türkiye’nin en beğenilen haber uygulaması. Teknoloji, gündem, ekonomi, eğlence, sanat, seyahat, sinema, dergi ve daha birçok kategoriden en güncel ve popüler haberleri Bundle ile keşfedebilirsiniz. Günün öne çıkan haberleri, son dakika gelişmeleri anlık olarak bildirilir. My Bundle ile sadece dilediğiniz, güvendiğiniz kaynakları takip ederek tamamen kişiselleştirilmiş bir haber akışı oluşturabilirsiniz. My Bundle, kaynaklarınızı kategorilere ayırarak en sevdiğiniz kategorilere öncelik vermenizi kolaylaştırır. Tüm haberleri, başlıkları, yazarları ve çok daha fazlasını aratabilirsiniz. Anahtar kelimeye göre sonuçlar anlık çıkar. Bir haber uygulamasındaki en iyi arama ve de ücretsiz!

Kullanımı kolay, modern ve kişiselleştirilebilir arayüze sahip olan Bundle haber, okuyucu mod, çevrimdışı mod, karanlık mod gibi okuma deneyimini etkileyen birçok özellik sunar. Okuyucu mod, reklamlarla dikkatinizi dağıtmadan içeriklere odaklanmanızı sağlar. Çevrimdışı mod ile metro gibi internetin kesildiği yerlerde haber akışınıza bir kere yüklenen tüm içerikleri okumaya devam edersiniz. Beyaz ışık gözünüzü yoruyorsa karanlık temaya geçebilirsiniz. İnternet paketiniz sınırlıysa haber görsellerini kapatabilirsiniz.

Bundle, en güncel haberleri kullanıcılarına anlık olarak ulaştırırken, geçmiş son bir ayın içeriklerine de erişme imkanı sunar. Teknoloji, gündem, spor, ekonomi gibi birçok kategoriden en çok okunan ve önemli haberleri kaçırmazsınız. Konumunuzu değiştirerek Amerika, İngiltere, Almanya dahil olmak üzere 18 ülkeden haber ve içerikleri okuyabilir, yerel gündem hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Beğendiğiniz veya beğenmediğiniz haberleri işaretleyip, ilginizi çekenleri sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.