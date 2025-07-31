Türk Telekom e-dergi
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,640
- DOSYA BOYUTU 80 MB
- Üretici Avea Iletisim Hizmetleri A.S.
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Türk Telekom e-dergi uygulamasında, yüzlerce yerli yabancı dergi ve gazete okuyabilirsiniz.
Türk Telekom e-dergi, tüm operatör abonelerinin içeriğinden faydalanabildiği gazete ve dergi uygulaması. Yerli ve yabancı en çok okunan, raflardan düşmeyen popüler dergileri ve günlük gazetelerin tümü dijital olarak karşınızda. Tek dokunuşla hepsine ulaşabilir, cihazınıza indirerek çevrimdışı okuyabilirsiniz.
Türk Telekom’un tüm operatör müşterilerine açtığı dergi ve gazete okuma uygulaması Türk Telekom e-dergi, son derece modern tasarlanmış arayüzüyle geliyor. Dergiler ve gazeteler ayrı olarak listelendiğinden okumak istediğiniz içeriğe hızlıca ulaşabiliyorsunuz.
Türk Telekom e-dergi APK İndir
Gazeteler bölümünde tüm gazeteler mevcut iken dergi bölümünde moda ve kadın, özel ilgi, dekorasyon, ekonomi, gençlik ve çocuk, magazin, gezi ve keşif gibi kategoriler karşınıza çıkıyor. Arama fonksiyonu, özel olarak aradığınız dergi veya gazeteye daha hızlı ulaşmanızı sağlıyor. Dergi ve gazeteleri favoriler listenize ekleme, kütüphanenizde toplama şansına sahipsiniz.
Türk Telekom haber ve gazete okuma uygulaması e-derginin içeriğinden ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca mobil internet kotanızdan düşmüyor. Ancak başka bir operatör abonesiyseniz aylık 13,99 TL ödeyerek gazete ve dergilere ulaşabiliyorsunuz.
Türk Telekom e-dergi
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 68
- DOSYA BOYUTU 153.7 MB
- Üretici Avea Iletisim Hizmetleri A.S.
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Popüler yerli yabancı dergiler ve günlük gazeteler Türk Telekom e-dergi uygulamasında
Türk Telekom e-dergi, yerli yabancı yüzlerce dergi ve gazeteyi indirip internetsiz okuyabileceğiniz bir uygulama. Türk Telekom abonesiyseniz en çok okunan, raflardan düşmeyen popüler dergiler ve günlük gazeteleri ücretsiz okuyabildiğiniz gibi, internet paketinizden de gitmiyor. Diğer operatörlerin abonesiyseniz yine tüm gazete ve dergileri okuyabiliyorsunuz.
Türk Telekom e-dergi uygulaması öne çıkan özellikleri şu şekildedir:
- Zengin dergi ve gazete arşivi
- Favorilere ekleme
- Kütüphanem
- Çevrimdışı (internetsiz) okuma
- Ücretsiz ve kotadan gitmez. (Türk Telekom abonelerine özel)
Türk Telekom’un tüm operatör müşterilerine açtığı ücretsiz dergi ve gazete okuma uygulaması Türk Telekom e-dergi, Dergiler ve Gazeteler olmak üzere iki bölüme ayrılıyor. Dergilere girdiğinizde moda ve kadın, özel ilgi, dekorasyon, ekonomi, magazin, gezi ve keşif, gençlik ve çocuk gibi kategoriler sıralanırken, Gazeteler bölümünde tüm gazeteler listeleniyor.
Türk Telekom e-dergi İndir
Özel olarak takip ettiğiniz dergi veya gazete varsa arama kutucuğuna yazarak hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Gazete ve dergileri favoriler listenize alabiliyorsunuz. Okumak üzere indirdiğiniz tüm dergi ve gazeteler Kütüphanem‘e ekleniyor.