Dosya ve APK düzenleyici olarak karşımıza çıkan MT Manager APK'da, çeşitli dosya yönetim işlemlerini gerçekleştirebilir ve uygulamalarınızı düzenleyebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 12 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

MT Manager APK, akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz bir dosya yöneticisidir. Aslında APK düzenleyici uygulamalar arasında yer alan MT Manager, telefon dosyalarını yönetmek, yazılımlarını değiştirmek, uygulamaları çevirmek, metin düzenlemek ve daha birçok işlevi yapmak için kullanılmaktadır. Tabii tüm bunların yanı sıra birçok APK düzenleme özelliğine de sahiptir.

Her ne kadar bir dosya yöneticisi olsa da, müzik dinleyebilir, resimlerinizi ve videolarınızı görüntüleyebilir, metin düzenleyebilir veya ZIP dosyalarınızı WinRAR gibi açabilirsiniz.

MT Manager APK İndir

Uygulamadan tam olarak yararlanmak istiyorsanız, bir takım izinlere sahip olmanız gerekmektedir. Kullanıcı izinleriyle birlikte sistem uygulamalarını değiştirebilir ve uygulamaları düzenlerken Dex, XML ve ARSC kodlarını da düzenleyebilirsiniz. Ayrıca uygulamaları optimize edebilir, kopyasını oluşturabilir, doğrulamaları kaldırabilir ve daha birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Şunu söylemeliyiz ki; MT Manager'da yapacağınız uygulama işlemleri cihazlarda sorun yaratabileceğinden, bu aracın yalnızca ileri düzeydeki kullanıcılara önerildiğini unutmamalısınız. Lakin ne yaptığınızı biliyorsanız, kesinlikle işinize yarayacak bir araçtır.

Piyasadaki basit dosya yönetim özelliklerinin yanı sıra APK düzenleyicilerini de içerisinde barındıran MT Manager APK'yı indirerek, siz de telefonunuzdaki dosyaları rahatlıkla yönetebilirsiniz.