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Byte 1.4.6 (ios)
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  4. Byte - iOS İçin Sosyal Uygulama

Byte

1.4.6
ios
Byte
ÜCRETSİZ
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kullanıcı

6 saniyelik döngü videolar geri geliyor.

Byte Ekran Görüntüleri - 1
Byte Ekran Görüntüleri - 2
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Galerinizden eğlenceli bir video yükleyin veya bir şeyleri yakalamak için Byte Camera kullanın. Zaman sınırı altında kalma ve döngüde kaybolma. Topluluk tarafından sevilen, editörlerimiz tarafından seçilen veya sadece rastgele sunulan şeyleri keşfedin.

Sosyal medyaya farklı bir bakış açısı getirecek olan Byte'da eklentileri keşfedin, hikayeler oluşturun ve arkadaşlarınızla doyasıya eğlenin.  Byte'ın yeni sloganı olan "ilk olarak yaratıcılık" ise kullanıcıların yeni şeyler ortaya koyacağını gösteriyor. Byte, toplumu ve saf yaratıcılığı kutluyor.

Birbirinden eğlenceli videolarıyla 6 saniyede güldürebilen Byte, yeni fenomenlere gelişmiş bir ortam sunuyor.

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