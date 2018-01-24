Captain Solo: Counter Strike, azılı suçlular tarafından kaçırılan masum insanları kurtardığımız aksiyon dozu yüksek eğlenceli bir mobil oyun. Geliştiricinin de dediği gibi çarpıcı grafikler ve efektler sunan oyunda dünyayı kurtarmak üzere yola çıkan bir ordu görevlisinin yerini alıyoruz. Tüm binalarda rehineleri kurtarmalıyız.

iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan oyunda ünlü bir çetenin elinde olan suçsuz insanları kurtarmakla görevlendirilen cesur, yiğit ve de karizmatik bir ordu görevlisini kontrol ediyoruz. 40’dan fazla binada rehineler kurtarılmayı bekliyor. Kötü adamlar onlara bir şey yapmadan yerlerini tespit etmeliyiz. Silahlarımızın yanı sıra güçlendiricilerimiz mevcut. Duvarları yıkıp geçerek kötü adamların karşısına dikiliyor, bazen de adeta içlerinden geçiyoruz. Çatı katına ulaştığımızda son rehineyi de kurtarıp paraşütle yere iniş yapıyoruz.

Captain Solo: Counter Strike Özellikleri: