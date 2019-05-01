Castle Wreck, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Castle Wreck, bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkıyor. Renkli ve canlı görsellerin yer aldığı oyunda kaleleri yok ediyor ve puanlar kazanıyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Zevkli zamanlar geçirebileceğinizi düşündüğüm oyunda tarihsel bir atmosfer yer alıyor. Yatay ve dikey mesafeleri ayarladıktan sonra topu ateşlediğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Castle Wreck sizleri bekliyor.

Castle Wreck oyununu iOS cihazlarıınza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.