Android ve iOS platformunda oyunculara keyifli zaman geçirten Cat Condo 2 ile sevimli kedileri giydirmeye çalışacağız.

Cat Condo ile oyuncuların gönlünde bir taht kuran geliştirici ekip Zepni Ltd çok geçmeden başarılı oyunun ikinci sürümünü de oyunculara sundu.

Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Cat Condo 2’de oyuncular çeşitli kediler için kombinler hazırlayarak onları farklı görünümlere kavuşturacaklar.

Renkli grafiklerin yer aldığı yapımda aksiyondan uzak eğlenceli bir oynanış yapısı yer alıyor. Hem belirli bir kitleye hem de kızlara hitap eden yapım günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından da oynanıyor.

Play Store incelemelerin de 4.4 gibi bir puan alan yapım beğenileri kazanmaya devam ediyor.