iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Celestine mobil oyunu, Mars’ta gerçekleşen sıra dışı bir görevi konu alan ve bu yönüyle benzerlerinden çok farklılaşan bir tür mobil aksiyon oyunudur.

Celestine mobil oyununun senaryosuna göre artık Dünyalılar Mars’ta hayat olduğunu ispatlamış ve Kızıl Gezegen’de bir bitki örtüsü ve hayvan türleriyle hayatın varlığını ortaya çıkarmıştır. Hayatın keşfedildiği o günden sonra ilk kez Mars’a bir görev organize edilir. Bu görevde Mars’ta bir kazı çalışması yapılması amaçlanır. Ancak beklenmedik şekilde bu görevin uzay gemisi olan Celestine, Marslıların saldırısına uğrar. Gemideki herkes yaşamını yitirirken yalnızca Frank isimli bir astronot hayatta kalmayı başarır. Oyundaki göreviniz ise Frank’in izini bulmak ve onu kurtarmak olacak.

Yukarı yönlü hareketiyle ilginç bir oyun mekaniğine sahip olan Celestine mobil oyununda sizi 2,5 boyutlu bir platform bekliyor olacak. Keyifle oynayacağınız Celestine mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.