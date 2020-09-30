PTT Kargo (eski adıyla Cepte PTT Kargo), resmi PTT kargo takip uygulamasıdır. PTT’nin yenilenen kargo takip uygulaması PTT Kargo ile telefonunuzdan kargo/kurye gönderilerinizi takip edebileceğiniz gibi gönderi ücretleri ve ulaşım süreleri hakkında bilgi alabilir, kargo/kurye gönderilerinizin teslim durumunu öğrenebilir, bulunduğunuz adrese en yakın PTT iş yerlerinin adres ve iletişim bilgisini alabilirsiniz.

PTT Kargo Takip Uygulaması İndir iOS

PTT Kargo, e-ticaret sitelerinde vs. en çok tercih edilen kargo şirketleri arasında. Eskiden Cepte PTT Kargo olan sonrasında yenilenerek PTT Kargo ismiyle karşımıza çıkan kargo takip uygulaması ile PTT tarafından gönderilen kargonun takibini yapmak çok kolay. Tek yapmanız gereken, Gönderi Takip bölümüne gelip barkod numarasını girmek veya telefonun kamerasıyla barkodu okutmak. İşaretlemeniz durumunda gönderi takibi için bildirim alabiliyorsunuz. PTT’den kargo beklemiyor, kargo göndereceksiniz ve kargo ücretini merak ediyorsunuz. Gönderi ücreti bölümüne gidip ağırlık, en, boy, yükseklik, şehir içi / şehir dışı seçimini yapmanız, kargo ücretini hesaplamak için yeterli.