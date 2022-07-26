Ultrasurf VPN ile Android cihazlarınızdan sansürlü sitelere güvenli ve hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ultrasurf VPN ile Android işletim sistemli cihazlarınız üzerinden internete bağlandığınızda önünüze çıkan engelleri kolaylıkla aşabilirsiniz. Hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan Ultrasurf APK indir, kullanıcılara güvenli bir internet deneyimi sunuyor. Kullanıcılar Ultrasurf APK ile konumlarını anında değiştirebilecek, internette takip edilmeden ve iz bırakmadan diledikleri gibi dolaşabilecekler. Hızlı ve pratik yapısı ile sansürlü sitelere erişiminde kapısını aralayan ücretsiz uygulama, günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. 4G ve 3G bağlantıları destekleyen uygulama, kullanıcıların IP adreslerini de anında değiştirerek sahte veriler ile internette iz bırakmadan gezebilmelerini sağlıyor.

Ultrasurf VPN Özellikleri

Ücretsiz kullanım,

Güvenli yapı,

İngilizce dil desteği,

Android ve iOS sürümler,

4G ve 3G bağlantı destekleri,

Basit kullanım,

Tek tık ile konum değiştirme,

En popüler VPN uygulamaları arasında yer alan Ultrasurf VPN ile yasaklanan sitelere kolaylıkla giriş yapabilirsiniz. Reklam içermeyen, hiçbir şekilde kayıt ve oturum açma işlemi gerektirmeyen, bant genişliği sınırlamaları olmayan Ultrasurf VPN uygulaması Wi-Fi, 4G, 3G ve tüm mobil veri taşıyıcılarıyla çalışabiliyor.

Güvenli ve özgür bir şekilde internetteki sansürleri aşabilmeniz için tasarlanan ve dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan popüler bir uygulama olan Ultrasurf VPN, kullanıcılarının IP’lerini gizleyerek kendi gizlilik ve güvenliklerini korumalarını sağlıyor. Henüz beta sürümünde olan Ultrasurf VPN uygulamasını bir kenarda bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

Ultrasurf VPN İndir

Android platformu için Google Play üzerinde lansmana çıkan Ultrasurf, iOS platformu içinde App Store üzerinde yayınlandı. Hem Android hem de iOS platformlarında milyonlarca kullanıcı tarafından güvenli bir şekilde kullanılan mobil VPN uygulaması, ücretsiz bir yapıya sahip. Düşük dosya boyutu ile akıllı telefon ve tabletlerde fazla yer kaplamayan uygulama, kullanıcılarına tek tık ile konum değiştirme fırsatı sunuyor. Pratik bir kullanım ile kullanıcılarını tatmin eden Ultrasurf VPN düzenli olarak aldığı güncellemeler ile de daha kararlı bir hale gelmeyi ihmal etmedi. Uygulamayı hemen indirip ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.