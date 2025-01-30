PojavLauncher APK, Android kullanıcıları için geliştirilen bir Minecraft Launcher aracıdır.

Berkcan Aktürk - 51 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz PojavLauncher APK, Minecraft'ın eski sürümlerini çalıştırabileceğiniz bir araçtır. Oldukça basit bir kullanışa sahip olan PojavLauncher, Minecraft oyununun Java sürümünü hemen hemen her Android cihazda sorunsuz çalıştırabilmektedir.

Eski sürümlere giriş yapmak ve Minecraft deneyimi yaşamak istiyorsanız, Mojang kimliğinizle giriş yapmalı ve oyna tuşuna basmalısınız. Tabii ki oyuna girmeden önce oynamak istediğiniz sürümü seçmelisiniz.

PojavLauncher APK, Minecraft 1.12.2 sürümünden itibaren eski sürümleri çalıştırabilmektedir. Sadece sürüm seçmek değil, aynı zamanda sunucunun belirli ayarlamalarını yapabilir ve çeşitli harita büyüklüğü gibi özelleştirmeleri değiştirebilirsiniz.

PojavLauncher APK İndir

Kullanıcılara kolay bir kullanış sunan PojavLauncher APK, kontrolleri özelleştirme olanağını da kullanıcılara tanımaktadır. İstediğiniz gibi kontrolleri değiştirebilir ve oyunu alıştığınız şekilde oynayabilirsiniz.

Siz de PojavLauncher APK indirin ve Minecraft'ın eski sürümlerini rahatlıkla oynayın!

PojavLauncher Uygulaması Özellikleri