Google Play’de 4.1 gibi bir inceleme puanı alarak arcade oyunları arasında orta sıralarda yer alan CFL Football Frenzy ücretsiz olarak yayınlandı. Mobil platformda oyunculara Amerikan futbol maçları yapabilme fırsatı veren yapım aktif olarak 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

CFL Mobile tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oyunculara sunulan CFL Football Frenzy ile dileyen oyuncular tekli olarak dileyen oyuncular da çoklu oyunculu olarak gerçek oyunculara karşı mücadele edebilecekler. Basit kontrollere sahip olan oyunda takımımız ile paslaşacak, goller atabilmenin yollarını arayacağız.

Orta dereclei grafiklere ve zengin bir içeriğe sahip olan yapımda birbirinden farkı maçlara dahil olacağız. Gerçek zamanlı olarak katıldığımız maçlarda oyuncular farklı zorluklara sahip olan içerikler ile karşılaşacaklar. CFL Mobile imzası ile geliştirilen ve oyunculara ücretsiz olarak sunulan yapım şuanda 500 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.