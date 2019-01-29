CHASE FIRE, antik yerlerde yaratıkları avladığınız aksiyon yüklü mobil FPS oyunu. Hızla seyreden aracın arka koltuğunda yerinizi alıp, peşinize takılan türlü canavarları avlamaya çalışıyorsunuz. Temposu hiç düşmeyen, ortamların sürekli değiştiği, Hollywood ses sanatçılarının canlılık kazandırdığı bir nişancı aksiyon - macera oyunu.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla şaşırtan shooting adventure oyunu Chase Fire’da yaratıklardan iskeletlere eski çağlarda yaşayan şeytani varlıkları araç üzerinden öldürüyorsunuz. Tek başınızasınız lakin araçta, sürekli hareket halinde olduğunuzdan nişan almak zor olsa da avlamak kolay oluyor. Oyunun güzel yanı; hikayeye bağlı oynamak zorunda değilsiniz. Farklı modlar var. Örneğin; sadece boss’larla kapışmayı veya Nemesis savaşına girmeyi seçebilir, PvP modda düellolara girebilirsiniz. Bu arada silah da araç da bol ve kontroller mükemmele yakın.

CHASE FIRE Özellikleri: