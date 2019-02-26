Milyonlarca oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve her geçen gün daha fazla oyuncunun dikkatini çekmeyi başaran Chennai Super Kings Battle Of Chepauk 2, eğlenceli kriket maçları yapabileceğiniz benzersiz bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Gerçekçi görüntü grafikleri ve seslendirmelerle güçlendirilmiş bu oyun sayesindeiyi bir kriket oyuncusu olabilir ve çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. Oyun içerisinde birbirinden güçlü birçok kriket sporcusu ve toplamda 20 farklı kriket takımı yer almaktadır. Farklı zorluk derecelerinden dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilirsiniz. Online modu kullanarak dilerseniz hiç tanımadığınız oyunculara karşı mücadele verebilirsiniz. Dilerseniz de arkadaşlarınıza davet göndererek onlarla birlikte kriket maçları yapabilirsiniz.

Sürükleyici özelliği ile hiç sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyunda asıl amaç, zorlu kriket maçlarında başarılı olarak çeşitli turnuvalardan kupalar kazanmaktır. Sayısız spor malzemeleri ve kriket sopalarından dilediğinizi kullanarak maçlara çıkabilirsiniz.

Kısa sürede bağımlısı olacağınız ve farklı bir deneyim kazanacağınız Chennai Super Kings Battle Of Chepauk 2, Android ve İOS platformlarda oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.